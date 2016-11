FOTO: Nov incident v dvorani groze Bataclan

PARIZ – Britanski glasbenik Sting je v soboto zvečer v Parizu s koncertom znova odprl prenovljeno dvorano Bataclan, kjer je bilo lani v terorističnem napadu pobitih 90 ljudi. Koncert je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nabit s čustvi, a ga je zmotil tudi incident, ko varnostniki v dvorano niso spustili glasbenikov Eagles of Death Metal.

Ameriška skupina Eagles of Death Metal je v dvorani koncertirala, ko so 13. novembra lani udarili teroristi. A vmes so postali nezaželeni, ker je vodja skupine Jesse Hughes enkrat namignil, da naj bi bili za napad odgovorni tudi muslimanski varnostniki, ki da naj bi bili sodelovali z napadalci.

Direktor Bataclana Jules Frutos je bil zaradi tovrstnih izjav ogorčen, in ko sta v soboto na Stingov koncert hotela dva člana te ameriške glasbene zasedbe, so jim varnostniki to preprečili. »Prišla sta, jaz sem ju vrgel ven. So stvari, ki jih ni mogoče oprostiti,« je po poročanju AFP dejal Frutos. »Vsakih nekaj mesecev daje te neverjetne in napačne izjave. To je norost, da naše varnostnike obtožuje, da so sodelovali s teroristi. Dovolj. Temu je treba narediti konec,« je še dejal.

Hughes sicer velja za desničarskega rokerja in tudi podpornika novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Obtožb, da naj bi bili med sodelavci napadalcev v Bataclanu tudi varnostniki, ni podprl z nobenimi dokazi. Podobno je tudi izjavil, da se je pred dvorano, ko je tam potekal napad, zbrala skupina muslimanov in proslavljala.

»Nikoli jih ne bomo pozabili«

Menedžer Eagles of Death Metal Marc Pollack je sicer kasneje za tednik Billbord zanikal, da je Hughes skušal vstopiti na koncert Stinga in da gre za napačne informacije.

Koncert Stinga je bil sicer po poročanju AFP nabit z emocijami. Začel ga je z minuto molka v spomin na 130 žrtev napadov, ki so jih tisti dan po Parizu izvedli privrženci džihadistične skupine Islamska država. »Nikoli jih ne bomo pozabili,« je dejal zbranim, ki jih je ves čas med koncertom nagovarjal v francoščini.

Mnoge so prevzele solze že ob njegovi prvi skladbi Fragile, še posebej ko je pel, da »nasilje ne prinese ničesar dobrega in nikoli ne bo«. Vseeno je potem dvorano spravil na noge še s svojimi drugimi uspešnicami.