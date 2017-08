FOTO: Nekaj ur po tem posnetku izvedela, da je hudo bolna

Vicky Veness (30), osebna trenerka iz Cheltenhama, je na družbenih omrežjih delila fotografijo iz fitnesa, že čez nekaj ur pa je izvedela, da ima pljučnega raka v četrtem stadiju. »Ko imate raka, to ne pomeni, da ste tudi navzven videti bolni,« je povedala britanskim novinarjem.

Simptomi so se začeli pojavljati pred letom in pol, toda zdravniki so bili ves čas prepričani, da ima Vicky astmo, za katero so jo tudi zdravili. »Stara sem 30 let, sem osebna trenerka, nekadilka in živim zdravo,« je povedala šokirana Vicky, ki vsem na srce polaga, naj obiščejo zdravnika tudi, če se jim zdi, da so simptomi še tako nedolžni.

»Ne glede na to, kako smešno bo slišati, obiščite zdravnika. Postavljajte vprašanja in se vračajte tako dolgo, dokler ne dobite odgovorov,« je še dejala. »To je zagotovo najbolj naporen teden v mojem življenju, toda napočil je čas, ko se moram boriti,« je še povedala in dodala, da je fotografijo s sledilci in prijatelji delila zato, da bi se vsi začeli zavedati, da lahko rak napade vsakogar.