FOTO: Naše tace zakuhale svetovni škandal

PADOVA – V kitajski restavraciji Yi Ren Hia sredi Padove naj bi postregli s človeškimi nogami. Tožilstvo pod vodstvom Benedetta Robertija je takoj ukrepalo in sprožilo preiskavo. Tuji mediji so sprva poročali, da je šlo za medvedje tace, naročili pa naj bi jih – slovenski gostje. A medvedove šape je, še preden jih je dostavil na mizo, poslikal natakar, in zaradi vznemirjajoče fotografije, ki je zašla na družbena omrežja, so takoj padle obtožbe, češ da strežejo človeška stopala. Kot prvi je o tem poročal britanski Daily Mail. Natakarju fotografu, čigar ime ni znano, se najbrž ni niti sanjalo, da bosta kosa mesa, ki ležita sredi plastične posode, tako razburila javnost. Na vrata restavracije so potrkali padovski policisti, inšpekcija pa je našla 55 kilogramov mesa in zamrznjenih rib sumljivega in neizsledljivega izvora. Zaradi izjemno zanemarjenih prostorov, smradu in umazanije v hladilniku, sloja maščobe na tleh in v pečici ter žabjih krakov in drugega mesa z davno pretečenim rokom so restavracijo zaprli.





Čeprav se je celo forenzikom sprva zazdelo, da sta oba kosa človeško stopalo, se je naposled izkazalo, da je šlo za medvedji šapi, gostje, ki so ju radostno pohrustali, pa niso bili Slovenci, ampak družba kitajskih poslovnežev, ki jih je kuharju tudi prinesla. Šapi pa, so ugotovili, sta bili res – iz Slovenije.



Lastnik restavracije, 52-letni Feng Xiaodong, je v preiskavi, in sicer zaradi kršitve pravil, saj so divje živali zaščitene in je njihova uporaba v kulinariki – brez vsakršnih dovoljenj in dokumentov – strogo prepovedana. V Italiji jih je moč dobiti (na krožniku) le, če imajo ustrezna dovoljenja.



»Veste, prijateljski trgovec, ne spomnim se imena, je prišel z medvedjimi tacami iz Slovenije in me je poprosil, naj mu jih pripravim za njegove prijatelje,« je pripovedovala lastnikova žena, 47-letna Lingli Zhu. In ni zanikala, da jih je nekdo poslikal, še preden jih je začela pripravljati.



V časnik Mattino so med drugim zapisali: »Seveda ni treba posebno poudarjati, da se tudi dotični strokovnjak ni izrecno izrekel, ali so to bile medvedove tace ali niso bile, vsekakor pa lahko potrdimo, da bi se lahko večina, ki bi to prvič videla, pošteno zgrozila ob pogledu nanje!« Italijanski veterinar Nando Zanin pa je povedal, da medvedi stopajo kot mi – plosko s celotnimi stopali, za nameček pa imajo še pet prstov. Ko je videl fotografijo iz restavracije, je pomirjevalno dejal: »Z gotovostjo seveda ne morem trditi, da so medvedje, lahko bi bile tudi od opice, zagotovo pa ne gre za človeška stopala!«