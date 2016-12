FOTO: Na svet je prišel mali lenivec

DUNAJ – V dunajskem živalskem vrtu so se razveselili novega naraščaja. Lenivca Alberta in Einstein sta že 18. novembra dobila mladička, a ga zaradi skrivanja v materinem kožuščku doslej še niso mogli fotografirati.

Zdaj pa se je mladiček vendarle pokazal in veselo tudi poziral. Alberta je v zadnjih letih vsako leto skotila po enega in ima tako že precej izkušenj. Mladička hrani, neguje in ga uči, kako grizljati solatne liste. »Mladiček je velik že okoli 20 centimetrov, vendar moramo še malo potrpeti, da ga bomo lahko zares videli,« je povedala direktorica živalskega vrta Schönbrunn Dagmar Schratter. Pri šestih mesecih bo lahko že samostojno visel z veje in šele takrat bodo njegovi skrbniki ugotovili njegov spol.

Ponoči 10 ur jedo

Domovina dvoprstih lenivcev je tropski gozd Južne Amerike, kjer svoje dneve preživljajo z visenjem na drevesih z glavo obrnjeni navzdol. Z dolgimi, zavitimi kremplji se lahko dobro oprimejo vej. Aktivni so ponoči, takrat se okoli 10 ur prehranjujejo, in sicer predvsem z listjem, občasno pa tudi s sadjem in jagodičevjem. Dosežejo 4–10 kilogramov in starost do 40 let. Zaradi svoje počasnosti plenilcem ne morejo ubežati, vendar jim modrozelene alge, ki rastejo na njihovem kožuhu, služijo kot kamuflaža.