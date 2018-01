FOTO: Na pragu odkritja grobnice Tutankamonove žene

Arheologi so še korak bliže razvozlanju skrivnosti zadnjega počivališča žene egipčanskega kralja Tutankamona. Egiptologi so lani poleti z radarjem odkrili vhod v grobnico, v kateri naj bi počivala Ankhesenamun, če se bo to potrdilo, pa bo kmalu tudi bolj jasno, kakšna usoda je doletela kraljevo najstniško ženo, ki je kmalu po poroki s priljubljenim kraljem izginila iz zgodovinskih zapisov.

Pri grobnici Tutankamonovega naslednika Aja iščejo vhod v drugo grobnico.

Njeno življenje je bilo, tako menijo arheologi, ki se ukvarjajo s starim Egiptom, precej tragično, saj se je dekle poročilo s svojim očetom, dedkom in polbratom. Trenutno v neposredni bližini grobnice Tutankamonovega naslednika Aja potekajo izkopavanja, na tem kraju naj bi bil, tako so pokazale radarske slike, vhod v drugo grobnico, ta naj bi skrivala truplo Ankhesenamun. Po Tutankamonovi smrti se je namreč poročila z Ajem, zato naj bi jo v njegovi bližini tudi pokopali. »Prepričani smo, da je na drugi strani hodnika grobnica, moramo le še ugotoviti, čigava,« je dejal arheolog in nekdanji egiptovski minister za starine Zahi Hawass.

Ankhesenamun je bila tretji otrok faraona Ankhesenpatena in Nefretiti ter polsestra in sestrična velikega Tutankamona, s katerim sta imela istega očeta. S kraljem Tutom se je poročila, ko je pri devetih letih zasedel prestol, sama pa je bila le nekaj let starejša. Nekateri zapisi pričajo, da naj bi se po Tutovi smrti poročila s svojim dedom, drugi viri navajajo, da je bila po Tutovi smrti najprej kratek čas žena svojega očeta, šele nato deda.