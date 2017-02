FOTO: Na facebooku nič več prenosov zločinov?

MENLO PARK – Šef Facebooka Mark Zuckerberg je na svojem profilu objavil pismo, v katerem je razkril, kam plove njegovo podjetje. Med glavne usmeritve poslovanja, ki jih obdelal v 5742 besedah dolgi objavi, je 32-letnik uvrstil gradnjo močnih skupnosti na spletu in drugje, ustvarjanje boljših orodij za nujne primere, boj z lažnimi novicami z izpostavljanjem različnih perspektiv in spodbujanje ljudi k večji politični aktivnosti, ločevanje primerne in neprimerne vsebine, uporabo umetne inteligence za zmanjševanje pristranskosti in krepitve skupnosti. V pismu je med drugim poudaril pomembno vlogo omrežja pri ustvarjanju globalno varnejšega sveta. »Zaradi veliko informacij, ki krožijo po našem omrežju, naše zmožnosti, da hitro dosežemo ljudi kjer koli na svetu v primeru sile in velike širokosrčnosti, ki se rojeva v skupnosti, smo pred kratkim dodali orodja, ki pomagajo najti in ponuditi zatočišče, hrano in druge dobrine. Čez čas bo naša skupnost sposobna priskočiti na pomoč med vojnami in tekočimi zadevami, ki niso omejene na en sam dogodek,« je zapisal. Zuckerberg je poudaril, da bo Facebook pomagal pri gradnji varne globalne infrastrukture. Omenil je orodja za ukrepanje v sili, kot sta amber alerts, ki pomaga iskati izginule ljudi, ter safety check, ki omogoča, da prijateljem in znancem v času krize sporočimo, kako je z nami.

Zuckerberg je prepričan, da je poslanstvo Facebooka pozitivno, saj združuje ljudi, to pa je po njegovem mnenju prava smer za prihodnost sveta. Prav za združevanje namerava podjetje v naslednjih letih še bolj intenzivno delovati. Facebook bo veliko pozornosti posvetil lažnim informacijam. »Vemo, da želijo imeti ljudje točne informacije. Že nekaj časa rešujemo ta problem in to dolžnost jemljemo resno.« Kot je dejal, se je Facebook prej zanašal na pomoč skupnosti pri identifikaciji lažnih oziroma resničnih novic, a tega je konec. »Enako kot kaznujemo clickbait (slikovne objave, ki pritegnejo pozornost in so komercialne narave, a to naravo skrivajo), vsiljeno pošto in prevare, kaznujemo tudi dezinformacije, tako da je manj verjetno, da se bodo širile.«



Računalnik namesto odpuščenih



Facebook je lani poleti odpustil ljudi, ki so urejali popularne zgodbe, in je to delo prepustil računalniškim algoritmom. Lažne novice in informacije so se začele širiti, Facebook pa se je znašel na udaru zaradi nekaj sramotnih primerov cenzure vsebine, kot je bil primer umika fotografije iz vietnamske vojne, ker je bila na njej deklica brez obleke. Zuckerberg je v objavi povedal, da so problemi, s katerimi se sooča družabno omrežje, kompleksni tako v tehničnem kot filozofskem smislu in da ga večinoma prepušča uporabnikom, da objavljajo, kar želijo in kadar to želijo. »Ne želimo, da se nas postavi v okoliščine, v katerih moramo mi ocenjevati, kaj je res in kaj ne. Namesto tega se zanašamo na družbo in na tretje osebe, ki jim zaupamo.« Kot je povedal, so se pri preverjanju podatkov obrnili na ugledne organizacije, da bi potrdile informacije, ki so krožile po družabnem omrežju. Dodal je, da namerava podjetje olajšati prijavo lažnih zgodb z novimi mehanizmi.



Facebook ima trenutno 1,86 milijarde članov, okoli 85 odstotkov jih živi zunaj ZDA in Kanade. Podjetje, ki je lani zaslužilo okoli 25 milijard evrov, ima sedež v Menlo Parku v Kaliforniji, pisarne pa so posute po vsem svetu – od Amsterdama do indonezijske Džakarte in izraelskega Tel Aviva. Na Kitajskem je prepovedan, vendar nekaterim Kitajcem uspeva zaobiti prepoved.