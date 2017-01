FOTO: Muzej predsednikov ZDA ne zanima nikogar več

GETTYSBURG – Ste vedeli, da je v ameriškem Gettysburgu muzej predsednikov in prvih dam, ki so upodobljeni kot voščene lutke? No, bolje rečeno, muzej Gettysburg's Hall of Presidents and First Ladies je bil nedavno prisiljen zapreti vrata zaradi strahotnega upada obiska. Zdaj so primorani prodati svojo celotno zbirko lutk, fotografij in drugih predmetov. Odkar so muzej leta 1957 odprli, ga je obiskalo več kot milijon ljudi. Njegova ustanovitev je bila poklon 34. predsedniku Združenih držav Dwightu D. Eisenhowerju. »Muzej v zadnjih letih ni bil preveč zanimiv, zato so ljudje prenehali prihajati. Lastniki so se odločili, da bodo prostore namenili čemu drugemu,« je pojasnil Max Felty, predsednik lokalne turistične ustanove.



Predsedniki so predstavljeni v najboljših oblačilih, njihove žene pa so upodobljene s pričeskami in v oblačilih, ki so jih nosile ob moževi zaprisegi. V dolgih letih so voščene lutke izdelovali različni umetniki. Vse prve dame razen zadnjih treh je izdelal Ivo Zini, svetovno znani izdelovalec kozmetičnih protez. Na dražbi bo vrsta drugih zgodovinskih predmetov, med katerimi najbolj izstopa velika zbirka črno-belih fotografij predsednika Eisenhowerja. On je bil eden od najslavnejših rezidentov Gettysburga, saj je tam živel, potem ko je odslužil dva mandata med letoma 1953 in 1961. Še danes lahko obiščemo njegovo kmetijo na obrobju mesta.



Poznavalci se strinjajo, da se muzej zapira, ker so voščene pupe slabo izdelane, podobe pa celo kvarijo ugled velikih voditeljev. Kakovost lutk je bila zadovoljiva zgolj prvih nekaj let po odprtju, nato se je vse skupaj sprevrglo v parado slabega okusa.