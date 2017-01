FOTO: Mraz zahteval nova življenja, snežna odeja debela tudi tri metre

VARŠAVA, SARAJEVO, ATENE – Nad Evropo še naprej vztraja izjemno mrzlo vreme, ki je terjalo nove smrtne žrtve. Na Poljskem je v zadnjih 24 urah zaradi nizkih temperatur umrlo še šest ljudi, od novembra lani že 71. O novih smrtnih žrtvah poročajo tudi iz BiH, Srbije in Romunije. Neobičajno mrzlo in zasneženo je tudi v Grčiji, nekateri otoki so že dva dni odrezani od sveta.

Skupaj je zaradi polarnega mraza na stari celini v zadnjih nekaj dneh umrlo že več kot 40 ljudi, predvsem brezdomcev in migrantov.

Ob mrazu še smog

Policija na Poljskem, kjer so se temperature ponekod spustile pod minus 20 stopinj Celzija, je ljudi pozvala k pomoči najbolj ranljivim, še posebej brezdomcem, potem ko so poročali o šestih novih smrtnih žrtvah, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Poleg tega Poljske pesti še onesnažen zrak, kakršnemu niso bili priča že leta in ki je predvsem posledica kurjenja premoga in odpadkov v domačih kuriščih. Oblasti so za več delov države izdale opozorila zaradi smoga ter otroke in starejše pozvale, naj ostanejo doma.

Ponoči tudi 30 pod ničlo

O novih žrtvah zaradi mraza poročajo tudi mediji v BiH. Starejša moška v Banja Luki in Ribniku naj bi zaradi podhladitve sicer umrla že v soboto, pred tem pa so v BiH poročali še o enem mrtvem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Država je trenutno v ledenem oklepu, ponoči temperature padejo tudi do minus 30 stopinj Celzija, podnevi pa se ne dvignejo nad minus 15 stopinj.

Zaradi mraza je v BiH izjemno obremenjen sistem oskrbe z energenti. V Sarajevu so zmanjšali dobavo zemeljskega plina toplarnam in ga preusmerili individualnim odjemalcem, ki nimajo drugega vira ogrevanja. Mestni sistem centralnega ogrevanja pa so preusmerili na tekoča goriva. Najhujše razmere so v Zenici, kjer je prišlo do okvare na sistemu centralnega ogrevanja v inštalacijah železarn v lasti multinacionalke Arcelor Mittal. Posledično v tem mestu kar dva dni ni bilo ogrevanja, napako so odpravili šele danes. V Federaciji BiH so zaradi mraza podaljšali počitnice do 16. januarja, izdali so tudi priporočilo za skrajšanje delovnega časa, kjer je to mogoče, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug. Polarnega mraza naj bi bilo v BiH konec do četrtka, a temperature bodo ostale pod lediščem.

Izredne razmere

Izboljšanje vremena pričakujejo tudi na Hrvaškem, kjer sta močna burja in izreden mraz v ledeni oklep zajela ustje Neretve in tudi dele morja. Podobno je stanje v Makedoniji, kjer je bila davi najnižja temperatura minus 20 stopinj Celzija, snežna odeja pa je ponekod debela 68 centimetrov. V Srbiji sta zaradi mraza danes umrla 88-letnik in njegov 64-letni sin iz okolice kraja Gadžin Han na jugovzhodu Srbije. Za dva človeka pa še preverjajo, ali sta umrla za posledicami podhladitve ali česa drugega, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. V Srbiji so zaradi mraza razglasili izredne razmere v enajstih občinah, ustavljen je promet na Donavi.

Romunsko ministrstvo za zdravje pa je danes sporočilo, da je v zadnjih šestih dneh zaradi podhladitve umrlo šest ljudi. V osrednjem delu Romunije se je živo srebro danes spustilo do minus 32 stopinj Celzija. V prestolnici Bukarešta in Constanti na jugovzhodu države so bile zaradi mraza danes zaprte šole, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi Madžarska in Bolgarija sta zaradi ledu, ki zaradi nizkih temperatur nastaja na Donavi, do nadaljnjega ustavili promet na tej reki. Na Madžarskem je umrl brezdomec, ki je zgorel v zasilnem bivališču iz cunj in odpadkov, kamor se je zatekel pred mrazom. Moški se je želel pogreti ob ognju, ki pa se je razširil na njegovo bivališče.

Grčija in Turčija

Neobičajen mraz in sneženje sta zajela tudi Grčijo. Tudi v Atenah je minulo noč snežilo, sneg je na debelo pobelil mestno središče in tudi znamenito akropolo. Zaradi tega so bile danes zaprte vse tamkajšnje šole, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Medtem so zaradi močnega sneženja nekatere grške vasi, pa tudi otoki, že dva dni odrezani od sveta. Ponekod ni oskrbe z elektriko, posledično pa niti ogrevanja in vode, ki jo črpajo s pomočjo električne energije. Na otoku Euboea v Egejskem morju je snežna odeja tudi ponekod na obali debela kar do tri metre. Že več dni sneži tudi na grškem otoku Lezbos, kjer številni begunci kljub temperaturam pod ničlo živijo v šotorih. Številne človekoljubne organizacije so zato kritične do Aten. V kabinetu grškega premierja Aleksisa Ciprasa so danes napovedali, da bodo beguncem na pomoč poslali vojaško ladjo.

Močno prizadeto je tudi otočje Sporadi na severu Egejskega morja. Okoli 2800 prebivalcev otoka Alonisos je že od konca tedna brez elektrike in telefonskih povezav. Temperature pa so ponoči do minus 15 stopinj Celzija padle celo na Kreti. Na letališčih v Atenah in Solunu so zaradi slabega vremena danes odpovedali številne lete. Tudi v Grčiji izboljšanje pričakujejo v četrtek.

Snežne nevihte so konec tedna dosegle tudi Turčijo in v metropoli Istanbul so namerili skoraj 65 centimetrov debelo snežno odejo. V Istanbulu se je pod snegom podprla kupola ene od mošej in pod seboj pokopala več ljudi. En človek je pri tem umrl, več kot deset jih je bilo poškodovanih, poročajo turški mediji. Od konca tedna so morali odpovedati več sto letov s tamkajšnjega letališča.