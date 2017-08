FOTO: Milijoni v pričakovanju sončnega mrka, stal bo več kot 700 milijonov

NEW YORK – Američani so se množično preselili na ozek trak območja od zahodne do vzhodne obale ZDA, ki ga bo danes prekril popolni sončni mrk, prvi te vrste vse od leta 1918. Hoteli in kampi so nabito polni, cene navite do neba tam, kjer bo Luna prišla za dve uri med Sonce in Zemljo, poslala kokoši spat in znižala temperature.

Že zdaj je jasno, da bo to najbolj opazovani, najbolj preučevani in najbolj fotografirani ter posneti sončni mrk v zgodovini človeštva, saj bo proti nebu molelo milijone pametnih telefonov. Vesoljska agencija Nasa bo mrk spremljala iz letala, vsi, ki se bodo uzrli v nebo, pa bodo lahko trdili, da so videli nekaj, kar se ne bo zgodilo vse do leta 2045.

Senca se bo začela ob 19.16 po srednjeevropskem času v Lincoln Cityju v državi Oregon in bo brzela 4200 kilometrov daleč čez skupaj 14 zveznih držav ZDA v pasu, širokem okrog 100 kilometrov. Mrk se bo končal od 20.47 pri Charlestonu v Južni Karolini.

Vremenska napoved je za skoraj celoten trak ugodna in mrk bo lepo viden. Najdlje bo trajal v nacionalnem parku zvezne države Illinois Shawnee, in sicer dve minuti in 44 sekund.

Ameriške televizije so polne nasvetov vsem, ki se bodo zazrli v nebo, posebna očala za opazovanje so že skorajda vsepovsod razprodana, ekonomisti pa ocenjujejo, da bo mrk stal ZDA več kot 700 milijonov dolarjev v izgubljenih urah dela, saj bodo za trenutek delo odložili skoraj vsi in zrli v nebo.

Tudi v New Yorku, kjer bo sonce pokrito le v okrog 70 odstotkih, napovedujejo motnje v prometu. Tam, kjer bo popoln, so napovedane razne prireditve in zabave.

Na poti popolnega mrka živi okoli 12 milijonov ljudi v 14 zveznih državah, delni mrk pa bo viden po celotnem ozemlju ZDA.