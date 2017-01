FOTO: Mehika predala mamilarskega gangsterja El Chapa

NEW YORK – Mehiške oblasti so v četrtek ameriškim policistom v teksaškem El Pasu predale zloglasnega mamilarskega gangsterja Joaquina Guzmana, znanega pod nazivom El Chapo, kar pomeni kratki. Mehičani so ga predali v četrtek, da bo zasluga šla predsedniku Baracku Obami, ne pa nasledniku Donaldu Trumpu.

ZDA so si desetletja prizadevale, da »Kratkega« dobijo v svoje roke, vendar pa so Mehičani doslej to zavračali, čeprav jim je Guzman dvakrat pobegnil iz najbolj varovanega zapora. Po poročanju ameriških medijev so ga iz Teksasa pripeljali v New York, kjer mu bodo sodili po zvezni zakonodaji.

Pravosodno ministrstvo ZDA je izrazilo hvaležnost Mehiki za izročitev nekdanjega šefa mamilarskega kartela Sinaloa, ki je bil nazadnje zaprt blizu Ciudad Juareza takoj čez mejo pri El Pasu. Po New Yorku naj bi mu sodili še v San Diegu, Chicagu in Miamiju.

V New Yorku ga obtožnica bremeni vodenja mamilarskega kartela, ki je služil milijarde dolarjev s proizvodnjo in tihotapljenjem prepovedanih mamil v ZDA ter izvajal poboje, ugrabitve in mučenja. Zvezna velika porota v New Yorku je obtožnico potrdila leta 2009.