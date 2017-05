FOTO: Macron zmagovalec predsedniških volitev

PARIZ – V današnjem drugem krogu predsedniških volitev v Franciji je po izidih vzporednih volitev zmagal sredinski kandidat Emmanuel Macron. Po poročanju francoske televizije France 24 je dobil 65,1 odstotka glasov in je tako premagal protikandidatko Marine Le Pen, za katero je glasovalo 34,9 odstotka volivcev.

V volilnem štabu Macrona v Parizu je ob objavi izidov vzporednih volitev izbruhnilo navdušenje, poročajo francoski mediji.

Macron in Le Penova sta dobila največ glasov v prvem krogu predsedniških volitev v Franciji 23. aprila in sta se danes pomerila v odločilnem drugem krogu.

Emmanuel Macron, ki je kandidiral kot neodvisni kandidat, bo z 39 leti postal najmlajši francoski predsednik v sodobni zgodovini. Prisegel bo še ta teden.

My sincere congratulations to @EmmanuelMacron and the French people who gave a strong support for the #futureEU.