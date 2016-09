FOTO: Luksuzni turizem  na nacističnih ruševinah

Eden največjih ostankov nacističnega režima na nemškem otoku Rügen doživlja radikalno preobrazbo: iz velikanskega betonskega letovišča, namenjenega nacistični indoktrinaciji, nastaja luksuzno apartmajsko naselje. Originalni kompleks v Prori je bil namenjen do 20.000 Nemcem naenkrat, ki bi v njem letovali po propagandnem programu Moč skozi veselje (Kraft durch Freude), se rekreirali in izobraževali o vrednotah nacizma.



Gradnja se je začela leta 1936, a je zastala ob izbruhu druge svetovne vojne leta 1939, tako da je gromozanski betonski kolos, ki se razteza ob 4,5 kilometra prečudovite obale, ostal nenaseljen. V časih Nemške demokratične republike je kompleks uporabljala vzhodnonemška vojska, a v takšni tajnosti, da naselja sploh ni bilo na zemljevidih.



Betonski simbol



»To je simbol tako nacističnega kot komunističnega režima, kjer lahko dobiš boljši vpogled v to, kako sta delovala oba sistema,« pravi direktorica zgodovinskega muzeja v Prori Susanna Misgajski. »Vojaški naborniki, vojni ujetniki, prisilni delavci, begunci – vsi so v nekem trenutku prebivali v Prori,« dodaja. Po padcu komunističnega režima v Vzhodni Nemčiji je kompleks počasi začel propadati. Po letih neuspelih poskusov so se zdaj le lotili obnove štirih od osmih velikanskih betonskih blokov. Peti je v lasti deželne vlade, ki je leta 2011 v njem dovolila odpreti mladinski hostel, zdaj pa bi ga rada prodala v celoti. Šesti in sedmi blok sta v lasti družbe iz Liechtensteina, osmega pa so razstrelili Sovjeti.



Leta 2013 pa se je začela predprodaja luksuznih počitniških stanovanj v Prori. Nepremičninska družba Irisgerd je enega od blokov odkupila za 2,75 milijona evrov in v obnovo vložila že 88 milijonov evrov. Kakor je povedal predstavnik Irisgerda Werner Jung, bodo uredili 270 stanovanj: za takšno s sto kvadratnimi metri površine bo treba odšteti 350.000 evrov, največja terasna stanovanja s krasnim razgledom na morje pa bodo stala 650.000 evrov. Obnova naj bi se končala do leta 2022.



A dramatične spremembe nekdanjega nacističnega letovišča so sprožile različna mnenja. »V Nemčiji imamo že dovolj zgodovinskih spomenikov,« je dejal Karsten Rarrasch, 50-letni poštar iz bližnjega Stralsunda, ki se je z vnukom igral na peščeni plaži. »Čas je že, da iz Prore naredijo nekaj lepega.« Katja Lucke, kustosinja muzeja v Prori, pa dodaja, da so investitorji sicer rešili kompleks pred propadom, a da ne bi smeli pozabiti na njegov zgodovinski pomen.