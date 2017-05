FOTO: Kuža ga je čuval, dokler ni prišla prva pomoč

Jesus Hueche (28) iz Argentine je padel z drevesa in obležal na tleh. Ko so prišli reševalci, jih je prizor, ki so ga ugledali, ganil. Jesusov zvesti kuža Tony se ni ločil od njega. Jesusa so v bolnišnici oskrbeli, nato pa odpustili v domačo nego, saj na srečo ni bil resneje poškodovan.

»Tony je z mano povsod. Spi v moji postelji, dokler ga žena ne nažene. Kot sin mi je,« je za La Brujula 24 povedal Jesus.