FOTO: Kupec Mercatorja se je oglasil: namiguje, kaj naj bi naredili politiki

ZAGREB, LONDON – Hrvaška policija skupaj s tožilstvom ter finančno upravo od ranega ponedeljkovega jutra na več lokacijah v Zagrebu opravlja preiskave, povezane s koncernom Agrokor, ki ima v lasti tudi Mercator .

Ni več prebivalec Hrvaške

Hrvaški mediji so se zjutraj razpisali, da Ivice Todorića že nekaj časa ni v domovini. Po pisanju Indexa in Jutarnjega lista je tudi njegov sin Ante, ki naj bi bil tudi v preiskavi, v tujini, kar je potrdil njegov odvetnik: »Ante Todorić se je pred mesecem dni odjavil z naslova na Hrvaškem in se prijavil v Londonu. A ni na begu.« Todorić, nekdanji alfa in omega koncerna Agrokor, ki je pod drobnogledom finančnih organov in policije zaradi morebitnega oškodovanja podjetja, naj bi bil sicer zelo premožen . Spomnimo pa, da je več njegovega premoženja zadnje tedne na prodaj . Ostali so tudi brez hrvaškega otoka .

To je politični proces

Kljub temu da Todorića ni na Hrvaškem, se ves čas oglaša z zapisi na svojem blogu. Tako je po informaciji, da je policija na njegovi posesti Kulmerovi dvori, zapisal, povzema ga Index, tole: »Vseeno je to nepričakovano, ker v Agrokorju institucije pravne države ne bodo odkrile niti enega kaznivega dejanja. Pritisk politike in medijski linč je tisto, kjer je obsodba brez sodišča že izdana. Ustvarili so pravo gonjo proti meni in ljudem, zatrjujem, niso nič krivi. Če bi pri meni odkrili samo en evro ukradenega ali odtujenega denarja, bi bil že v zaporu … Govorimo o političnem procesu.«