FOTO: Krvavi podvig Slovenca Mihe s Kostelićem

REKA – V bolnišnici na Reki je v bolnišnični komori pristal hrvaški smučarski as Ivica Kostelić. S Slovencem Miho Podgornikom sta se odpravila peš prek Grenlandije, Ivica pa je o vsem poročal na svojem facebook profilu. Podgorniku so morali po poročanju portala 100posto zaradi ozeblin odrezati del prsta.

Ivica je na facebooku objavil, da sta prehodila 582 kilometrov, in to v resnično težkih razmerah, saj je veter pihal tudi do 120 km/h, temperature pa so zdrsnile do –34 stopinj Celzija. Na dan sta v povprečju prehodila 36 kilometrov.

Hodila sta 18 dni, 10 ur in 52 minut.

Ves čas poti je Ivica zbiral donacije za društvo za downov sindrom.