FOTO: Konec je! Britanski nizkocenovik odpovedal vse lete

LONDON – Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Monarch Airlines je danes odpovedal vse načrtovane lete, saj je družba, ki je ostala tudi brez licence, pristala v stečaju. Britanska vlada je medtem naložila agenciji za civilno letalstvo, naj poskrbi za vrnitev 110.000 Monarchovih potnikov na Otok. »Monarchovi potniki v Veliki Britaniji, ne hodite na letališče. Letov Monarch Airlines ne bo več,« so tvitnili v omenjenem letalskem prevozniku.

Monarch customers in the UK: don’t go to the airport. There will be no more Monarch flights. This page will no longer be monitored. pic.twitter.com/hzfQGZ0Ty8