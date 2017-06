FOTO: Ko so ga obrili, je spregledal

Vse bo vredu, Bob Marley in njegova partnerica Rita sta na varnem, živa in zdrava. Ljubitelji živali iz ameriškega Misisipija so pred dnevi iz barake za hišo ostarele ženske rešili prestrašena kužka in ju odpeljali v zavetišče Southern Cross Animal Rescue (SCAR) v mestu Laurel. Rita je bila v boljšem stanju kot samček, ki so ga poimenovali kar Bob Marley, njegova dlaka je bila podobno zavozlana kot lasje tega slovitega glasbenika z Jamajke. Od kužka se je širil neprijeten vonj, ki ga reševalci težko opišejo – spominjal je na mokre brisače, ki so se kisale več mesecev. Njegovi rešitelji so bili presenečeni, ker se je strahotno bal ljudi, brezglavo je poskušal zbežati. »Trgalo se nam je srce, očitno je kuža prestal veliko slabega,« so povedali predstavniki zavetišča. Nesrečni kosmatinec je imel tako gosto in prepleteno dlako, da se je komaj premikal. Razraščala se mu je čez glavo, zaradi česar je komaj videl, tudi jedel je težko. A je kmalu postalo bolje: oba kužka so oskrbeli na kliniki za male živali, ko so Boba Marleyja obrili, so šele videli, kako vitalen in simpatičen kužek se je skrival pod vso nesnago. Psa bosta še nekaj dni na veterinarski kliniki, kjer so že sprožili akcijo iskanja novega lastnika, do takrat pa prek spleta zbirajo sredstva za njegovo oskrbo. Prepričani so, da se bo Marley v kratkem navadil na človeško družbo, a priznavajo, da ga bo do popolnega okrevanja lahko pospremil le ljubeč in razumevajoč gospodar.