FOTO: To kar, se zdaj dogaja na Antarktiki, je strah vzbujajoče

ANTARKTIKA – Velikanski ledeni breg, štirikrat večji od Londona, se je na Antarktiki začel premikati, kažejo najnovejši satelitski posnetki. To je na twitterju zapisal profesor Stef lhermitte, ki je primerjal položaj pred kratkim in danes.

Ta velikanski ledeni kos se je, kot smo poročali , pred dvema mesecema odlomil, takrat ni bilo jasno, kaj se bo z njim dogajalo. Ledene kocke namreč lahko po lomu ostanejo na mestu, ali pa se začnejo premikati. Najnovejši satelitski posnetki zdaj kažejo, da se velika gmota premika. Pozor, tehta več tisoč milijard ton in meri 5800 kvadratnih kilometrov.

Pri vsem tem je najhujši strah, da se bo ledena kocka, poimenovana A68, začela lomiti. To bi lahko povzročilo nemalo težav na transportnih poteh in ogrožalo ladje. Tako ni izključeno, da bi se ponovil »Titanik«.

#LarsenC 's iceberg #A68 continues to drift in the today's 16/9 vs. 13/9 @ESA_EO #sentinel1 composites pic.twitter.com/e8ncIv59v9