FOTO: Kaos v Kataloniji: kri, sekire, policija poskuša preprečiti glasovanje

BARCELONA – Pred katalonskimi volišči se je že zgodaj davi zbralo po več sto ljudi, ki želijo kljub ostremu nasprotovanju španskih oblasti sodelovati na referendumu o neodvisnosti Katalonije. Volišča bodo sicer po napovedih odprta ob 9. do 20. ure. O množicah ljudi, ki so še pred zoro prišli pred volišča, da bi jih zaščitili pred španskimi oblastmi in s tem ubranili svojo pravico do glasovanja, poročajo iz Barcelone, pa tudi Girone, od koder prihaja katalonski premier Carles Puigdemont.

Španska policija je okoli 9. ure, ko se je začel referendum o neodvisnosti Katalonije, začela posredovati. Policisti preprečujejo vstop na več volišč, zasegli so tudi volilne skrinjice in glasovnice. A glasovanje poteka. Katalonske oblasti so volivcem sporočile, da lahko glasujejo na katerem koli volišču. Glasovanje naj bi Kataloncem danes preprečilo več tisoč policistov. Mediji prikazujejo posnetke policistov, ki ljudem preprečujejo, da bi prišli do volišč.

Oblasti v Madridu referendumu ostro nasprotujejo, češ da je nezakonit, kar je potrdilo tudi ustavno sodišče. Španske oblasti poskušajo na vsak način preprečiti glasovanje, zato so odredile zaseg vsega gradiva, povezanega z referendumom (od glasovnic do letakov in volilnih skrinjic). Sodniki in tožilci so v zadnjih dneh odredili tudi zatemnitev spletnih strani, povezanih z referendumom, in za kratek čas priprli organizatorje.

Vladi v Madridu je v soboto uspelo doseči, da je policija zaprla 1300 od 2315 katalonskih šol, ki naj bi bile volišča. Prav tako so onemogočili sistem, ki bi omogočil elektronsko glasovanje in štetje glasov. Več tisoč policistov je ob tem ljudem preprečilo vstop na volišča. A regionalne oblasti vztrajajo, da bo glasovanje danes potekalo. Volilno pravico ima več kot 5,3 milijona Kataloncev, katalonski borci za neodvisnost pa zaradi nasprotovanja Madrida ocenjujejo, da bi bil milijon glasov za neodvisnost že izreden uspeh.

»Če pride do samostojnosti, bo to veter v jadra v nizu evropskih gibanj, ki stremijo po samostojnosti svojih regij. Katalonija bo težko dobila podporo evropskih držav, vse dokler bo Španija proti njeni osamosvojitvi,« meni strokovnjak za mednarodne odnose visoke šole Daga Hammarskjölda za mednarodne odnose in diplomacijo Goran Bandov. Pravi da to ni v interesu EU zaradi že tako krhke ekonomije in kriminalnih skupin, ki grozijo iz Afrike.

Na glasovnicah eno samo vprašanje

Izvedba referenduma temelji na zakonu, ki ga je po letih okrepljenih prizadevanj za odcepitev v začetku meseca sprejel katalonski regionalni parlament. Na glasovnicah je eno samo vprašanje: »Ali želite, da Katalonija postane neodvisna država v obliki republike?« Možna odgovora sta da ali ne, katalonska vlada pa glasovanje označuje za zavezujoče.

Prebivalci Katalonije so močno razdeljeni glede neodvisnosti, vendar ankete kažejo, da si velika večina želi glasovanje, da bi enkrat za vselej odgovorili na to vprašanje.

This is how we are defending democracy in Catalonia now in front of the polling stations three hours before to open. pic.twitter.com/43JMdzpWvX — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017

Polling station in Barcelona two hours before to open pic.twitter.com/JQxENIDfQM — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017

6AM #1Oct in #Catalonia, crowds in front of polling stations all over Barcelona and Catalonia, #Catalanreferendum to start at 9AM pic.twitter.com/g3755gUC5h — This is Catalonia (@ThIsCatalonia) October 1, 2017

LIVE UPDATES: People are queuing at polling stations in #Catalonia despite rainy weather https://t.co/RRO2oU9F8R pic.twitter.com/OVAbIN4guv — RT (@RT_com) October 1, 2017