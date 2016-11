FOTO: Kako je Trumpova zmaga v prvih urah spremenila Ameriko

V Ameriki je vse v znamenju rezultatov volitev za ameriškega predsednika. Empire State Building se je celo obarval rdeče, na pročelju pa se je pojavila ogromna projekcija z Donaldom Trumpom.

Kaj vse se dogaja in kako se je Amerika čez noč spremenila, preverite v tvitih spodaj.

Election results are being projected live on the side of the Empire State Building https://t.co/ekJzlv2Wci pic.twitter.com/D6k5Wd9t0N — The New York Times (@nytimes) 9 November 2016

#ElectionNight Empire State Building declares Trump Presidency (!) https://t.co/7jBld7rwMe — Chris Alex. Zervas (@chriszervas) 9 November 2016

