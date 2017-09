FOTO: Kaj bi raje kupili: novi telefon iphone ali avto?

SAN FRANCISCO – Ameriški tehnološki velikan Apple je predstavil novo generacijo pametnih mobilnikov Iphone. Nova mobilnika Iphone 8 in Iphone 8 Plus bosta nasledila zdajšnja modela Iphone 7 in Iphone 7 Plus, poleg tega pa Apple uvaja povsem nov, zmogljivejši in dražji Iphone X, ki se bo odslej kitil z naslovom paradnega Applovega modela.



Foto: Reuters

Vas je nova generacija Iphonov navdušila? Morebiti vas bo nekoliko manj cena. V Nemčiji bo za Appleov tehnološki napredek potrebno dati 1150 evrov. Po neuradnih informacijah naj bi pri nas zanj odšteli celo neverjetnih 1199 evrov.

Za takšno vsoto je možno kupiti marsikaj, recimo celo avto. Na različnih internetnih straneh vam ponujajo lepo ohranjene rabljene avtomobile tudi za manj kot tisoč evrov. Mi smo našli lep renault clio, letnik 2004, ki ima dieselski motor, ročni menjalnik s petimi prestavami, klimo, centralno zaklepanje, servo volan … Verjamemo, da bi jih za takšen denar veliko od vas postavilo na tehnico: nova izvedba iphoneja ali poceni avto?



Foto: Renault

Novi paradni model nosi oznako X, kar je rimski znak za številko 10, tako se tudi izgovori ime novega iphona. Številka 10 predstavlja počastitev 10-letnice od predstavitve prve generacije mobilnikov Iphone.

Glavni izvršni direktor podjetja Tim Cook je ob predstavitvi v zgradbi Steve Jobs Theatre v Applovem novem kampusu v Cupertinu dejal, da Iphone X predstavlja največji tehnološki skok naprej po prvi generaciji iphonov.

Kovinsko-stekleni ter na vodo in prah odporni Iphone X se ponaša z visoko kakovostnim 5,8-palčnim oziroma 14,7-centimetrskim zaslonom Super Retina s tehnologijo OLED, ki sega do robov telefona, podporo za obogateno resničnost, brezžičnim polnjenjem, dvojno kamero z 12 megapiksli in prepoznavo obraza za odklepanje zaslona. Obenem nima več tipke home, tu pa so tudi nabor animiranih emojijev, ki s pomočjo senzorjev oponašajo uporabnikovo obrazno mimiko, nov procesor A11 Bionic in nov operacijski sistem Ios 11.

Njegova izhodiščna cena v ZDA bo znašala 999 dolarjev, prednaročila bodo začeli zbirati 27. oktobra, dobavljati pa 3. novembra. Iphone 8 in Iphone 8 Plus bo medtem prednaročiti od 15. septembra, dobavljati pa ju bodo začeli 22. septembra, piše na uradni spletni strani podjetja Apple.

Predstavili so tudi novo, tretjo generacijo pametne ure Apple Watch 3.



Foto: Reuters