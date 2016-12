FOTO: Jokali boste: mami, ki se bori z rakom, je neznanec naredil to

TULSA – Jerina Edwards, žena in mati, ki se bori z zahrbtno boleznijo, je pred kratkim v kitajski restavraciji doživela lepo presenečenje, poroča Daily Mail. Po večerji so z družino prosili za račun, namesto tega pa jim je natakarica prinesla listek. »Moja žena je umrla za rakom pred petimi leti. Vem, kako se je s tem težko spopadati. Vaš račun sem poravnal. Srečen božič,« je pisalo na listku, ki je Jerino globoko ganil.

»Bolj kot vse drugo me je življenje z rakom naučilo, da je na svetu veliko dobrih ljudi, in upam, da članom moje družine ne bo treba pisati takšnih listkov. Bilo je težko, bojevala sem se, bila sem bolna, jokala sem, zamudila sem marsikaj, izgubila sem lase in eno dojko, vendar bom preživela,« je zapisala na facebooku. Prelepo dejanje neznanca jo je tako ganilo, da ga je želela pokazati vsemu svetu: »Kdor koli si, hvala ti!«