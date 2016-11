FOTO: Jokali boste: ganljivo pismo sedemletnika pred smrtjo

PLYMOUTH – Po tri leta trajajoči bolezni je sedemletni Marshall Clark prejšnji teden umrl v maminem naročju. Marshall se je od svojega četrtega leta boril z battnovo boleznijo, ki mu je odvzela srečno in brezskrbno otroštvo. V vsem tem času je Marshall na facebooku pridobil mnogo prijateljev in drugih ljudi, ki so mu želeli vse najboljše, vendar se je moral od njih posloviti prekmalu. To je prek zapisa svoje babice storil pred smrtjo in prav vsem, ki so njegove besede prebrali, je priklical solze v oči.

»Dragi prijatelji, to bo moje zadnje sporočilo, saj bom jaz, ko boste to prebirali, že v nebesih. Vendar je v redu, saj mi je babica povedala o čudovitih stvareh, ki jih bom lahko delal, ko bom tam. Veliko bo toboganov, jagod in tortic in spet bom lahko jedel in gledal posnetke. Skrbelo me je, da bom pogrešal ljudi, ki jih imam rad, ampak mi je babica povedala, da je njihova ljubezen tako močna, da bodo verjetno tam z mano.

Babica pravi, da sem bil najpogumnejši fant. Ko mi je battnova bolezen onemogočila, da bi se igral s svojim ipadom, sam jedel ali se igral, sem se še vedno smejal. Nikoli nisem jokal, ko sem vedno znova padal na tla ali ko nisem mogel več jesti navadne hrane in so me hranili po cevki. In ko se nisem mogel več premikati, govoriti ali videti, sem užival v tem, da mi je babica brala sporočila mojih prijateljev.

Bili ste z mano in me podpirali in ljubili, zato se vam iz dna srca zahvaljujem. Vendar se moram posloviti. Bodite srečni zame, saj nisem več zaprt v telesu, ki mi je onemogočilo, da bi užival v svojem otroštvu. Zdaj sem svoboden in lahko delam vse to, kar sem tako zelo pogrešal.

Veliko ljubezni vsem, vaš Marshall«