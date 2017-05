FOTO: Je nova francoska prva dama posnemala Melanio Trump?

PARIZ – Emmanuel Macron (39) je na današnji slovesnosti v Elizejski palači kot doslej najmlajši prevzel položaj francoskega predsednika. Ob prevzemu oblasti od dosedanjega predsednika Françoisa Hollanda (62) je dejal, da želi Francozom povrniti upanje in zaupanje vase.

Macron je kot sredinski kandidat v drugem krogu predsedniških volitev 7. maja s 66,1 odstotka prejetih glasov premagal skrajno desničarko Marine Le Pen (48). V politiko je vstopil kot svetovalec dosedanjega socialističnega predsednika Hollanda, nakar je postal gospodarski minister v njegovi vladi. Lani poleti je iz vlade izstopil in ustanovil lastno politično gibanje Naprej, s katerim namerava nastopiti tudi na junijskih parlamentarnih volitvah.

Hollande, ki je zapustil položaj kot eden najmanj priljubljenih francoskih predsednikov, je Macrona danes pričakal nasmejan na rdeči preprogi pred Elizejsko palačo, nato pa sta se umaknila na zasebni pogovor. Deset minut prej je na svoj novi dom prispela tudi soproga novega predsednika, 64-letna Brigitte Macron. Mnogi so ob pogledu na francosko prvo damo pomislili, da je inspiracijo za izbiro obleke našla pri ameriški prvi dami, ki je na inavguraciji blestela v svetlo modrem..

Po pogovoru sta se oba predsednika ponovno pojavila na rdeči preprogi, kjer sta se rokovala, nato pa je limuzina odpeljala Hollanda, Macron s soprogo pa se je ob spremstvu častne straže napotil v dvorano z več sto politiki in drugimi vabljenimi gosti, kjer so prebrali uradne rezultate volitev in ga tudi uradno razglasili za predsednika države.

Novoizvoljeni predsednik naj bi že kmalu sporočil imena svojih sodelavcev. Kot je za agencijo Reuters povedal neimenovani vir blizu Macrona, bo že v ponedeljek imenoval kandidata za novega predsednika vlade, dan kasneje pa naj bi bili znani še preostali člani nove vlade.

Dan po zaprisegi bo novi francoski predsednik odpotoval na svoj prvi obisk v tujino. Pot ga bo vodila v Berlin, kjer ga bo pozno popoldne sprejela nemška kanclerka Angela Merkel.