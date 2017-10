FOTO: »To je navadno divjaštvo, mednarodni škandal«

Španska vlada: Referenduma ni bilo



V Kataloniji danes ni bilo referenduma, s tem, ko smo ga preprečili, smo ubranili pravno državo, pa je zvečer dejal španski premier Mariano Rajoy. Dejal je, da so katalonske oblasti že mesece vedele, da je referendum o samostojnosti nezakonit in da ga ne bodo dopustili, a so vseeno vztrajale ter »napadle pravno državo in demokratični model«. Za ponedeljek je napovedal sestanek vseh političnih strank v španskem parlamentu, na katerem bodo govorili, kako naprej. Povezane vsebine VIDEO: Nasilje se stopnjuje, policija je moškega ustrelila v oko Panika v Kataloniji: policija streljala na ljudi, 38 ranjenih FOTO: Kaos v Kataloniji: kri, sekire, policija poskuša preprečiti glasovanje Dejal je, da je človek dialoga in da ne bo zapiral vrat, vendar vedno v okviru zakonov in demokracije. Rajoy je v izjavi tudi pohvalil delovanje varnostnih sil, češ da so naredile, kar so morale narediti.