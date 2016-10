FOTO: Iz plenic v zakon: zaroka otrok (11 in 12) razjezila javnost

CAIRO – Medtem, ko je proslavljal poroko svojega starejšega sina, se je ponosni oče Nasser Hassan odločil, da bo svoje veselje podovjil. Naznanil je namreč, da se bo njegov sin Omar poročil sestrično Gharam, njegova odločitev pa je sprožila val ogorčenja, poroča Washington Post.

Omar je namreč star le 12, Gharam pa 11 let. Nad novico pa niso bili zgroženi gosti, ki so prisostvovali dogodku, temveč mediji, ki so zaroko izpostavili v javnosti. Egipčanski zakoni namreč prepovedujejo poroko mlajšim od 18 let, Omar in Gharam pa ne spadata v to skupino, saj sta »le« zaročena. Kljub temu je novica razjezila borce za pravice žensk in otrok ter vse tiste, ki so videli njune fotografije: otroka sta namreč »našemljena« kot odrasla človeka. Omar nosi temno modro obleko s kravato, Gharam pa je močno naličena, obute ima visoke pete in oblečeno pa obleko, neprimerno za njeno starost.

Dečkov oče se je odzval na kritike rekoč, da se imata otroka zelo rada in da že od nekdaj govorita o poroki. Njuno zaroko je naznanil tako zgodaj, ker je želel preprečiti, da bi Gharam za roko zaprosil drug moški.

