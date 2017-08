FOTO: Isis grozi pornozvezdi, da jo bo obglavil

Mia Khalifa je 21-letna libanonsko-ameriška pornozvezdnica in ena izmed najbolj priljubljenih na vodilnem spletnem mestu za odrasle Pornhub. In Mia je tudi pogumna zvezdnica. Nanjo se je namreč spravila zloglasna Islamska država. Kot je zatrdila, so ji zagrozili z obglavljenjem.

Teroristov se ne boji

Mnoge je Mia razburila, ko je objavila posnetke seksa, med katerim je imela na sebi muslimansko pokrivalo hidžab.

»S fotošopom so priredili moje fotografije tako, da so me obglavili, in zagrozili, da se bo to zgodilo tudi meni«, je povedala hrabra Libanonka za The Sun. Pravi, da je grožnje ne bodo utišale. Da jo sicer skrbijo, a tega ne bo pokazala, ker prav to želijo teroristi.