FOTO: Harvey kriva za katastrofalne poplave: »Hudo je in še huje bo«

HOUSTON – Tropska nevihta Harvey, ki je v petek še kot orkan dosegla obalo ameriške zvezne države Teksas, je danes v Houstonu povzročila katastrofalne poplave. Ulice so se spremenile v deroče reke, ljudi pa so ob tem pozvali, naj se zatečejo na strehe. Orkan je sicer v Teksasu zahteval dve smrtni žrtvi.

V 24 urah je na območju Houstona padlo več kot 60 centimetrov dežja, kar je povzročilo obilne poplave. Razmere v 2,3-milijonskem mestu, kjer so se ulice spremenile v deroče reke, pa bi se lahko še poslabšale.

Guverner Teksasa Greg Abbot je dejal, da so na prizadeta območja ponoči poslali tudi pripadnike narodne garde. Pri reševanju iz deroče vode pa so pomagali helikopterji in čolni.



»Hudo je in še huje bo,«

Na območju Mehiškega zaliva je več sto tisoč ljudi ostalo brez elektrike. Na jugovzhodu države so izdali več kot deset opozoril pred tornadi, od tega več na širšem območju Houstona.

Eno od dveh houstonskih letališč Hobby International je zaradi vode na vzletnih in pristajalnih stezah odpovedalo vse lete, medtem ko je letališče George Bush International omejilo svoje obratovanje.

Gmotna škoda je bila velika tudi v obalnem mestu Rockport, kjer je več hiš zgorelo do tal, potem ko je električne daljnovode zajel požar, gasilci pa zaradi neurja niso mogli posredovati. Velika je bila tudi škoda na letališču in šoli. Podobno je bilo v mestu Corpus Christi.

V Mehiškem zalivu je od petka zaprtih 22 odstotkov črpališč nafte. Abbott je sicer dejal, da je bila naftna industrija dobro pripravljena na neurje.

Zvezna agencija za izredne razmere je opozorila, da bi lahko odpravljanje posledic neurja v Teksasu trajalo več let.

Neurje je zahtevalo dve smrtni žrtvi. V Rockportu je nek moški umrl na svojem domu, ki ga je zaradi orkana zajel požar. Neka ženska pa je umrla na širšem območju Houstona, potem ko je z avtomobilom zapeljala v naraslo vodo, v kateri je obtičala. Nato je verjetno zapustila vozilo in utonila.