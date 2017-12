FOTO: Grozljivo: tropski vihar rušil vse, mrtvih že več kot 130 ljudi

MANILA – Jug Filipinov je prizadel tropski vihar Tembin, ki je sprožil številne hudourniške poplave in zemeljske plazove. Kot so sporočile filipinske oblasti, so doslej našteli že 133 smrtnih žrtev tega viharja. Še najmanj 81 ljudi pogrešajo. Samo v pokrajini Lanao del Norte pogrešajo več kot 60 ljudi. Okoli 75.000 ljudi je moralo zapustiti domove.

Vihar Tembin je južni filipinski arhipelag Mindanao dosegel v petek. Prinesel je obilne padavine, ki so povzročile hudourniške poplave in sprožile več zemeljskih plazov. Več vasi je odrezanih od sveta, nekaj vasi pa je dobesedno odneslo.

Tiskovni predstavnik filipinskega predsednika Rodriga Duterteja Harry Roque je prizadetim območjem že zagotovil pomoč vlade.