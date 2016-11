FOTO: Grozljive besede namenjene Melanii

Protesti proti bodočemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu še vedno potekajo. Nekateri pa so se odločili, da ne bodo protestirali zgolj proti njemu. Nedavno je bilo tako med zbranimi pred Trumpovim hotelom opaziti plakat, na katerem so bile zapisane grozljive besede Rape Melania (slovensko Posili Melanio). Javnost je bila razočarana nad družabnim omrežjem, saj je bila besedna zveza Rape Melania izpostavljena med vročimi temami. Mnogi verjamejo, da bi to moral Twitter sam cenzurirati.