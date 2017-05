FOTO: Golf med kiviji in papigami

Davnega leta1769 je kapitan James Cook s slavno jadrnico Endeavour plul ob zahodni obali Severnega otoka. K jadrnici so s kanuji priveslali Maori. Med trgovanjem so z jadrnice ugrabili dečka, streli so pokosili nekaj Maorov, deček pa se je rešil. Kraj ugrabitve je Cook poimenoval Cape Kidnappers – Rt ugrabiteljev.



Velik polotok, ki meri 2500 hektarjev, je danes v zasebni lasti. Lastnik največjega dela, golfa in drugih površin je Američan Julian Robertson, lastnik četrtine polotoka Andy Lowe. Državna organizacija DOC pa upravlja območje, kjer gnezdi največja celinska kolonija morskih ptic avstralskih strmoglavcev (angleško: gannet) na svetu. Tu gnezdijo že vse od leta 1870.



Leta 2006 so na Cape Kidnappers začeli izvajati dolgoročni projekt obnove nekdanjega živalstva in rastlinstva polotoka.



