FOTO: Glasovanje Melanie že tarča posmeha na twitterju

NEW YORK – Medtem ko Američani danes množično potujejo na volišča, kjer izbirajo novega predsednika, je morebitna prva dama, Slovenka Melania Trump, ponovno poskrbela za veliko pozornosti.

No, za vse skupaj je v resnici kriv njen mož Donald Trump, ki je, tako je vsaj razvidno s posnetka, med glasovanjem na hitro pogledal v njen listič, kot da bi se hotel prepričati, ali bo njegova žena glasovala »pravilno«.

Uporabniki družabnih omrežij so se kmalu po tem začeli muzati. Nekateri se sprašujejo, ali Trump svoji ženi sploh zaupa, spet drugi pa pravijo, da je prepisoval od nje, ker vse do zadnjega ni vedel, za koga bi glasoval ...

Samo probaj kej druzga obkružit ideš brzim vozom pravac u Sevnicu. pic.twitter.com/gPbyT2DNq9 — Taksist Ibro (@LJ_Taksist) November 8, 2016

Unfortunately Melania copied HER ballot from Michelle so... Donald just voted for Hillary. #ElectionDay https://t.co/x2ZimtFxyl — Full Frontal (@FullFrontalSamB) November 8, 2016

Trump wondering who Melania is voting for: https://t.co/O5hh8yqHl5 — Michael Moore (@MMFlint) November 8, 2016

MELANIA: of course I'm voting for you

DONALD: I know I trust you

MELANIA: good

DONALD: pic.twitter.com/KTaB1ThvSh — rob (@rockymomax) November 8, 2016

TRUMP: who are you voting for

MELANIA: none of your damn business pic.twitter.com/feCBRLKitX — an online pigeon (@imskytrash) November 8, 2016

Trump just got caught peeking at Melania's ballot--and Twitter is having a field day https://t.co/AcoI7GpQxt — Carolyn Holmes (@holmes_62) November 8, 2016

Donald Trump has to copy off his wife because he doesn't know who to vote for. pic.twitter.com/xUsQr5xiYf — VAPING KILLS (@StopVaping) November 8, 2016

Donald Trump doesn't trust his wife Maybe he dreamt her voting for Clinton pic.twitter.com/7bbjV0FRvA — Zero Chills (@TrustedKenyan) November 8, 2016