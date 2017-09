FOTO: Fuj! Ko boste videli to, si boste pogosteje umivali roke

SEVERNA KAROLINA – Gotovo se že počutite kot okvarjena plošča, ko otrokom vedno znova velevate, naj si vendarle umijejo roke. Neka učiteljica v Severni Karolini pa se je domislila prav posebne taktike, s katero je gotovo dosegla to, kar si želi večina.

Da bi pokazala, kako pomembno je, da si umivajo roke, in dokazala, koliko bacilov se nahaja na umazanih rokah, je Gill Allen vzela tri kose kruha in jih namestila v plastične vrečke, jih prilepila na steno in pustila. Izid je bil neverjeten in bo zagotovo k pogostejšemu umivanju rok spodbudil tudi kakšnega odraslega.

Učiteljica je izid poskusa objavila na facebooku in pripisala, da je bil to gotovo najzabavnejši eksperiment.

Potek

Prvi kos kruha je v vrečico dala s sterilnimi rokavicami in nanjo napisala »kontrolni kos«.

Odstranila je rokavice, si umila roke in položila kos kruha v drugo vrečico, na katero je napisala »čisto«.

Tretji kos kruha pa je dala v roke otrokom in jim naročila, naj se ga dotakne vsak iz razreda. Ta kos kruha so nato zaprli v tretjo vrečko in nanjo napisali »umazano«.

Temu sta sledila čakanje in spremljanje tega, kako se množijo bakterije.