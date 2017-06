FOTO: Fritzlova hiša groze ima nove stanovalce: tak je cenik pri lastnikih striptiz bara

Hiša groze, v kateri je Avstrijec Josef Fritzl več kot dve desetletji spolno zlorabljal svojo hčer, je postala dom novim stanovalcem. Med desetimi apartmaji, ki so jih lastniki namenili mladim parom, je prazen le še eden, po njem pa je, trdijo lastniki, veliko povpraševanja.



Hišo v Amstettnu je pred dobrim letom za 160.000 evrov kupila Ingrid Houska skupaj s poslovnim partnerjem. Zakonca Houska upravljata pivnico Stadbrauhof pa tudi Bar Josefine, tako rekoč lokalni striptiz bar, zato so se sprva pojavili pomisleki, da bi v prenovljeni hiši lahko bivale striptizete, ki v baru delajo.



V hiši so uredili deset apartmajev, in kot je povedala solastnica, so jih po objavi oglasov na internetu oddali že devet. Veliki so približno 38 kvadratnih metrov, zato so po mnenju lastnikov primerni predvsem za mlade pare. Mesečni najem je 500 evrov, v najemnino pa so vključeni tudi stroški elektrike in gretja. »Želimo si dokončno pokopati to grozljivo preteklost hiše in jo popeljati v novo obdobje. Hiša Fritzl mora postati hiša Houska,« je dejal Herbert Houska. Klet, v kateri je imel zdaj 82-letni Josef Fritzl kar 24 let zaprto svojo hčer Elizabeth in jo ves ta čas spolno zlorabljal, so že leta 2013 zalili z betonom in je ni več. Grozljiva usoda takrat 18-letne Elizabeth se je začela avgusta 1984, ko jo je Fritzl zvabil v klet, jo omamil in okoval z lisicami. V ujetništvu jo je posiljeval, spolna sužnja je rodila sedem otrok, od katerih je eden umrl takoj po porodu. Tega je Fritzl menda zažgal. Kot je Elizabeth povedala policiji, jo je prvič zlorabil pri enajstih letih.



Z Elizabeth so v kleti ostali trije otroci, za tri pa je skrbel z ženo Rosenmarie. Te tri naj bi – kot sta zatrjevala zakonca Fritzl, našla kot dojenčke na pragu hiše, ob vsakem otroku pa naj bi našla pismo, v katerem naj bi ju Elizabeth prosila, da naj zanj poskrbita. Fritzlova sta otroke uradno posvojila. Drugi trije so živeli ujetniško življenje svoje mame. Grozljivo mučenje danes 43-letne Elizabeth se je končalo leta 2008, ko je njen najstarejši otrok, takrat 19-letna Kirsten, potreboval zdravniško pomoč in so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so prišle na dan grozljive podrobnosti njenega življenja.



Leta 2009 so Fritzla zaradi umora enega od otrok, incesta in dolgoletnega posiljevanja obsodili na dosmrtni zapor.