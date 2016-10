FOTO: Eni najrevnejših držav na svetu grozi nova katastrofa

PORT-AU-PRINCE – Orkan Matthew, ki divja na Karibih, je na Haitiju po zadnjih podatkih zahteval najmanj tri smrtne žrtve. Na prihod tropske nevihte četrte stopnje na petstopenjski lestvici se medtem pripravljajo na Jamajki in Kubi. Matthew že velja za najhujši vihar v zadnjem desetletju. S seboj prinaša veter, ki piha s hitrostjo okoli 230 kilometrov na uro, in obilno deževje. Na jugu Haitija naj bi tako padlo do 63 centimetrov dežja, na nekaterih samotnih predelih celo do meter. Na jugozahodu Haitija je Matthew že povzročil poplave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Doslej so evakuirali več kot 6400 Haitijcev. Pripadniki civilne zaščite so sicer imeli težave s prebivalci, ki niso želeli oditi z najbolj ogroženih območij. Med njimi so tudi prebivalci revne in gosto naseljene soseske Cite Soleil, kjer okoli 100.000 od pol milijona prebivalcev ogrožajo poplave, ter soseske Cite L'Eternel.

O poplavah že poročajo z nekaterih območij na Jamajki. Na Kubi so na vzhodu otoka evakuirali okoli 316.000 ljudi. Na Floridi in delih Severne Karoline, ki naj bi ju orkan oplazil v prihodnjih dneh, pa so že razglasili izredne razmere.

Obama odpovedal Clintonovi

Ameriški predsednik Barack Obama je zaradi orkana preložil udeležbo na predvolilnem dogodku predsedniške kandidatke ameriških demokratov Hillary Clinton. Prvotno je bilo predvideno, da naj bi se Obama v sredo pojavil na prireditvi v bližini Miamija in tako Clintonovi pomagal utrditi vodstvo v javnomnenjskih raziskavah pred republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom v tej zvezni državi, ki bo ena od ključnih na novembrskih predsedniških volitvah.