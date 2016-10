FOTO: Eksplozija v tovarni terjala smrtno žrtev, več pogrešanih

LUDWIGSHAFEN – V eksploziji, ki je dopoldan odjeknila na območju tovarne kemikalij BASF v nemškem mestu Ludwigshafen, je umrl najmanj en človek. Poleg tega je bilo najmanj sedem ljudi poškodovanih, med njimi šest huje, še šest pa jih pogrešajo. Vzrok eksplozije še preiskujejo, so na tiskovni konferenci pojasnili predstavniki mesta in podjetja.

Iz podjetja so sporočili, da je do eksplozije prišlo v pristanišču pri delih na cevovodu, ki ga uporabljajo za transport surovin iz pristanišča do proizvodnje. Na območje tovarne so prispeli reševalci in gasilci iz celotne regije, ki še vedno iščejo pogrešane, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po eksploziji je na območju tovarne izbruhnil požar, ki ga gasilci še niso uspelo pogasiti, so pa sporočili, da so ognjeni zublji pod nadzorom.

Nad mestom so se po eksploziji začele dvigati saje, ki naj ne bi predstavljale nevarnosti za okolico. Prebivalce mesta, ki leži približno 80 kilometrov jugozahodno od Frankfurta, so kljub temu pozvali, naj ostanejo doma ter zaprejo okna in vrata. Svetovali so jim še, naj ne uporabljajo prezračevalnih in klimatskih naprav. Razmere ostajajo nepredvidljive in se spreminjajo iz minute v minuto, so še opozorili na novinarski konferenci.