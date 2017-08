FOTO: Dramatični prizori potopljenega mesta: Najhujše šele prihaja

HOUSTON – Iz poplavljenih delov Houstona in okolice so reševalci doslej rešili približno 2000 ljudi. Oblasti opozarjajo, da se bo obilno deževje, ki ga je s sabo prinesla tropska nevihta Harvey, še nadaljevalo. Letališča in glavne ceste so zaprti, ljudi z ogroženih domov še naprej rešujejo s čolni.

Reševalne službe so zasute s klici, v 15 urah so jih na območju Houstona prejele 56.000. Reševalci pozivajo ljudi, naj se pred poplavami zatečejo na strehe hiš, kjer jih bodo lahko opazili in rešili s helikopterji.

Doslej so rešili najmanj 2000 ljudi, poročajo tudi o evakuaciji bolnikov iz dveh bolnišnic. Odprli so številna zasilna bivališča, vključno s konvencijskim centrom, poroča britanski BBC.

Še naprej pričakujejo izjemno obilno deževje

Perspective of Houston's flooding. This is from Houston TransStar. The top is March of 2016. The bottom is this morning. #Harvey pic.twitter.com/w9RFvE7vLJ — Joey Palacios (@Joeycules) 27 August 2017

Po besedah guvernerja Teksas Grega Abbotta je v vsej zvezni državi zaprtih približno 250 cest, naravno katastrofo pa so razglasili v 19 okrožjih, kjer še naprej pričakujejo izjemno obilno deževje. V Houstonu je promet popolnoma obstal, zaprti sta tudi obe letališči v Houstonu, Houston Bush in Hobby.

Pojavljajo se poročila o petih smrtnih žrtvah v Houstonu, a od prihoda Harveyja so bile doslej potrjene tri. Preiskave se sicer nadaljujejo.

Nacionalni meteorološki urad sicer razmere opisuje kot brez primere in napoveduje, da se bo nevihta, ki je kopno dosegla v petek, pomaknila nad Mehiški zaliv, nato pa sredi tedna vrnila s še več padavinami. Poplave na območju Houstona se bodo po pričakovanjih še okrepile in bi lahko postale zgodovinske, napovedujejo.

Predsednik Trump si bo ogledal škodo

V Beli hiši so napovedali, da bo prizadeto območje v torek obiskal predsednik ZDA Donald Trump, ki si bo ogledal škodo. Kot so sporočili pred tem, se bo tja odpravil, takoj ko bo to mogoče izvesti, ne da bi njegov obisk motil delo reševalnih služb.

Houston je četrto največje mesto v ZDA. V samem mestu živi 2,3 milijona ljudi, širše območje pa šteje približno 6,6 milijona prebivalcev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Harvey je kot najhujše neurje po 12 letih v ZDA obalo dosegel v petek zvečer kot orkan četrte stopnje s sunki vetra do 215 kilometrov na uro in z močnim dežjem. V soboto je oslabel v tropsko nevihto. Moč je izgubljal še naprej, vendar je vseeno odnašal strehe, prevračal mobilne hišice in ruval drevesa.