FOTO: Dojenčico prodajala za 5000 evrov

BERLIN – Mesec stara deklica je bila v torek na prodaj prek ebaya, primer preiskuje nemška policija. »Otrok, 40 dni stara Maria... na prodaj,« je pisalo v oglasu, prodajalec naj bi bil iz nemškega kraja Duisburg. V oglasu je bilo več fotografij deklice, navedena pa je bila tudi cena – za otroka so hoteli 5000 evrov.



Oglas so odgovorni umaknili le trideset minut potem, ko so ga objavili, a je bilo pol ure dovolj, da je prek spleta zakrožil po svetu. Kmalu si ga je bilo mogoče ogledati na družabnih omrežjih pa tudi različnih forumih, zlasti tistih za starše. Objavo so prijavili tudi nemški policiji, ki se je takoj lotila preiskave primera, ali gre za potegavščino, še ugotavljajo.



Vseboval je več fotografij deklice v pajackih, na enem, belem, so rdeči srčki, na drugi fotografiji je deklica v roza kompletku. Predstavnik družbe eBay Pierre DuBois je pojasnil, da so oglas umaknili takoj, ko so se zavedli, za kaj gre, in nemudoma obvestili policijo. »Dobili smo več pritožb uporabnikov in se zadeve lotili skrajno resno. V tovrstnih primerih policiji predamo vse informacije, ki jih imamo.«



DuBois je povedal še, da se na ebayu znajde veliko potegavščin, in dodal: »Take objave takoj umaknemo, oglaševalcem pa onemogočimo dostop. Imamo posebno usposobljene ljudi, ki sledijo takim in podobnim primerom in hitro reagirajo.«