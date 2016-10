FOTO: Dnevi grmenja v Kölnu

KÖLN – Prejšnji teden je bil v nemškem Kölnu sejem Intermot 2016, na katerem so si lahko obiskovalci ogledali številne nove motocikle in motoristično opremo. Intermot poleg milanske Eicme, ki bo na sporedu novembra, velja za enega od ključnih evropskih sejmov motorizma, zato ni nič čudnega, da se tam zberejo vsi, ki kaj pomenijo v motosvetu. Pregrinjala z novih motociklov odkrivajo direktorji znamk osebno – seveda ob pomoči brhkih hostes.



Preteklost je hit



Na sejmu niso v soju žarometov le jekleni konjički, ampak močna spremljajoča industrija, ki obsega specializirano oblačilno industrijo, široko paleto specialistov za čelade in varnostne jopiče ter seveda morje malih, srednje velikih pa tudi velikih podjetij, ki ponudijo nepregledno množico dodatkov za predelavo ali katero drugačno personalizacijo ponosa na dveh kolesih.



Sodeč po predstavljenih novostih so modna zapoved še vedno motocikli, ki so videti, kot da prihajajo iz preteklosti, a so obenem sodobni, ko je govor o agregatih, zavornih sistemih in okvirjih. Reinkarnacijo takšnih in drugačnih scramblerjev spremlja bogata ponudba oblačil, torb, čelad, škornjev. Manj vidna, a nič manj aktualna tema pa so ostrejše okoljske norme, ki napadajo svet motociklizma – novi motorji, ki bodo od 1. januarja 2017 v salonih, bodo morali izpolnjevati normo euro4, v zelo bližnji prihodnosti pa se obeta še ostrejši euro5. Tako bodo nekateri motocikli preprosto izginili iz evropskih prodajnih katalogov, a nekateri agregati, usklajeni z euro4, so bili po drugi strani glavna novost novih predstavljenih motociklov.



Moderna dediščina



Lepo število novosti je na področju modnih modernih klasikov. BMW je pokazal dva nova člana svoje družine retro motociklov, BMW R nineT racer in R nineT pure, ki ju žene preverjeni zračno-oljno hlajeni bokser. Veliko zanimanja je požel tudi Hondin klasik CB1100 EX z zračno-oljno hlajenim 66-kilovatnim štirivaljnikom, svetili v LED-tehniki in ABS-zavorami. Na voljo bo tudi kot športnejša različica RS.



Triumph je na sejmu predstavil nove člane družine bonneville T100 in T100 black, ki ju žene novi 900-kubični vzporedni dvovaljnik s 40,5 kW moči. Enak agregat bije v motociklu street cup, nekakšni dirkaški različici bonnevilla. Vsi našteti imajo sodobne pritikline, kot so elektronski plin (t. i. ride by wire), ABS-sistem in nadzor zdrsa pogonskega kolesa. Japonska Yamaha pa je kölnski sejem izkoristila za predstavitev svojega scramblerja SCR950, ki ima, kot se za moderne klasike spodobi, zračno hlajeni dvovaljnik.



Atleti na cesti



Tokrat smo v Kölnu lahko videli tudi kopico športnih motociklov različnih prostornin agregata. Aprilia je poleg superšportne kraljice RSV4 razstavila prenovljenega tuona V4 1100, ki ima odslej na voljo kar več sodobnih asistenčnih sistemov. Mladi motoristi pa bodo gotovo gledali za 125-kubično različico tuona, za tuonom 125. Pri Ducatiju so ponosno odkrili novega supersporta z 937-kubičnim dvovaljnikom testastretta, ki razvije 113 konj. Motocikel je opremljen s številnimi asistenčnimi sistemi in ima podaljšan servisni interval. Na voljo bo tudi v športnejši verziji S s serijskim nastavljivim Öhlinsovim vzmetenjem, Ducatijevim quickshifterjem, ki obvlada prestavljanje brez sklopke navzgor in navzdol, ter pokrovom sopotnikovega sedeža.



Tudi Honda je pokazala novo raketo, superšportno CBR1000RR fireblade SP, ki razvije 141 kW in je opremljena z goro asistenčne elektronike za popolno dirkaško doživetje. Za tiste, ki imajo še bolj izražene Marquezove ambicije, pa je tu izvedenka fireblade SP2. Tudi Kawasaki je Köln izkoristil za predstavitev svoje nove kraljice dirkališč, kawasakija ZX-10 RR, katerega moči še ni objavil, a bo gotovo v razredu 200 konjičev.



Suzukijeve kölnske novosti so se vrtele predvsem okoli superšportnega GSX-R 1000, ki prenaša izkušnje in tehniko iz MotoGP na cesto. Obetaven je tudi 125-kubični superšportnik GSX-R 125, ki ima ABS-zavore, 11 kW moči, LED-žaromete in zagon brez ključa.



Udobni potovalniki in skuterji



Šestvaljna admiralska ladja iz BMW z oznako K 1600 GT je bila v Kölnu prikazana kot ena od novosti. Novo generacijo električnega skuterja C evolution pa so Bavarci začuda pokazali že na avtomobilskem salonu v Parizu. Ameriški Harley-Davidson je bil tokrat predvsem v znamenju novih, močnejših agregatov milwaukee eight 107 in 114 in prenovljenih potovalnikov.



Številne novosti so bile tudi na področju skuterjev: Kymco je pokazal novi maksi skuter AK 550, SYM je predstavil kar štiri nove skuterje – cruiSYM 300, jet 14, joyride 125 (in 200) ter mio 115, Vespa pa je modela 125 in 150 predstavila z novim agregatom i-get.



Čelade in konfekcija



Uvodoma smo zapisali, da je na Intermotu razstavljena tudi motoristična oprema. Med številnimi novostmi smo opazili novo integralno čelado HJC RPHA 70 in novo generacijo preklopnih čelad xlite X-1004. BMW in Alpinestars sta pokazala jakno BMW z vgrajeno Alpinestarsovo rešitvijo motoristične zračne blazine techair. Svojo novo različico zračne blazine je pokazal tudi francoski Helite, ki še vedno stavi na mehansko proženje.