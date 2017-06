FOTO: Diplomatska primopredaja med zakoncema

Gre za prvi primer neke države, ki je na položaj veleposlanika v drugi državi imenovala zakonski par. In kako delujeta? »Kot EU!« pravita.



Vsakih šest mesecev diplomatsko številko 1, položaj vodje veleposlaništva, predata drug drugemu. Konec tega meseca bo Philippe Meunier, ki je zdaj uradni in pooblaščeni veleposlanik Francije na Hrvaškem, posle predal svoji ženi Corinne. In tako se bosta izmenjevala do konca mandata, ki jima poteče čez slabe štiri leta.



»Drži, gre za prvi primer v zgodovini francoske diplomacije, da sta dva veleposlanika v eni državi,« pojasnjuje Corrine Meunier.



Zasebno, službeno



Precej vprašanj, kako bosta delovala, sta slišala, odgovor pa je venomer enak, namreč da bo šlo po zelo preprosti poti. »Delujeva kot Evropska unija. Šest mesecev veleposlaništvo vodi en, preostalih šest pa drugi,« odgovarjata. Pomisleke, ali je zaradi takega načina sploh mogoče ločiti zasebno in službeno plat, zavračata in zatrjujeta, da prav tako delovanje to ločitev še kako omogoča.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«