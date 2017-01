FOTO: Dalmacija okovana v led

Vzhodno Evropo še naprej stiska polarna zima. Snežne nevihte in nizke temperature so od sveta odrezale številne vasi v Srbiji, oblasti so evakuirale kakih sto ljudi, na več območjih imajo težave z elektriko, prav tako v Bosni, brez elektrike in tudi brez vode so vasi na severu Bolgarije. Zaradi polarnih temperatur od minus 26 do minus 15 stopinj Celzija so zmrznile reke, led na cestah pa otežuje promet, tudi letalski – v regiji je odpovedanih več poletov. Iz Bolgarije poročajo o železniški nesreči, iztiril se je potniški vlak, ker se je zaletel v kup snega, na srečo ranjenih ni bilo. Na Poljskem je mraz vzel življenje desetih ljudi, od novembra jih je zaradi podhladitve umrlo že 65. Sicer pa je v zadnjih dnevih po vsej Evropi zaradi izjemno nizkih temperatur umrlo najmanj 33 ljudi, mnogi so brezdomci in migranti.



V nedeljo je več kot 500 pogumnih Moskovčanov zimi pokazalo zobe in se udeležilo množičnega kolesarjenja ob zmrznjeni reki ob Kremlju, čeprav so namerili kar 27 stopinj Celzija pod ničlo. Organizatorji so veseli sporočili, da niti en udeleženec po koncu dirke ni poiskal zdravnikove pomoči.



Ven so se veseli podali tudi prebivalci Makarske na Hrvaškem, kjer poleti počitnikuje marsikateri Slovenec. Po dnevih, ki so jih zaradi močne burje in nizkih temperatur (živo srebro se je spustilo do 5,5 Celzijevih stopinj pod ničlo) preživeli v stanovanjih, na toplem, so številni izkoristili umiritev vetra in se podali na zimski sprehod. A se na mraz nevajeni prebivalci niso sprehajali ob morju, pohiteli so na polotok Sv. Petar, kjer je burja v led okovala nanešeno morje, ter se posvetili igri in seveda fotografiranju na slanem ledu.