FOTO: Božiček je že na poti! Tu mu lahko sledite

NEW YORK – Božiček je okoli poldneva danes začel svojo pot po svetu, je sporočilo poveljstvo ameriške vojske, pristojno za letalsko varnost nad ZDA in Kanado Norad, ki mu vsako leto sledi. Božiček je pot začel na severnem polu, od koder je krenil proti Japonski, Južni Koreji, Avstraliji in Novi Zelandiji. V petih urah na poti je, kot je pokazal števec Norada, razdelil že 1,57 milijarde daril.

Norad je odprl spletno stran v sedmih jezikih, na kateri je mogoče slediti Božičkovi poti ( www.noradsanta.org ) . Na njej je mogoče videti, kje je trenutno, odprta sta tudi posebna telefonska linija in račun na twitterju @NoradSanta.

Poveljstvo, katerega glavna naloga je sicer zagotavljanje varnosti v letalskem prometu nad Severno Ameriko, Božičku sledi že od leta 1955, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tega leta je namreč veleblagovnica Sears v časopisu v Koloradu objavila Božičkovo telefonsko številko, a zaradi napake v tisku je bila objavljena telefonska številka Norada.

Dežurni na ta dan, polkovnik Harry Soup je bil nemalo presenečen, ko ga je poklical deček in vprašal, ali govori z Božičkom, a je igro sprejel. Svojim možem je dal navodilo, naj klicateljem dajo podatke o tem, kje potuje Božiček, klical pa je celo na lokalni radio in povedal, da je na nebu opazil nenavadno plovilo.

