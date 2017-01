FOTO: Bomba blizu Bele hiše? Bombni tehniki na delu

WASHINGTON – Do slavnostne zaprisege Donalda Trumpa za predsednika ZDA manjka le še nekaj ur in policija ima polne roke dela. Možje v modrem so morali celo zapreti del Washingtona DC, saj so nekaj minut stran od Bele hiše odkrili sumljiv paket. Na pomoč so prišli tudi bombni tehniki. Podrobnosti o dogodku še ni.

Poročali smo že, da so v Washington danes prispeli tudi Trumpovi. Več o tem v članku VIDEO: Nesporazum? Donald prijel Melanio za roko in ... .