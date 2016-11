FOTO: Bo Donald Trump zdržal pritisk? To je storila podivjana množica

OAKLAND – Včerajšnji dan se onkraj luže ni končal najbolje. Razdeljena Amerika je namreč odločila, kdo bo novi predsednik ZDA. Mnenja so bila deljena, na koncu pa je večina med kandidatoma Donaldom Trumpom in Hillary Clinton izbrala prvega. Kaj kmalu so se začeli protesti, ki pa so eskalirali.

V Oaklandu, denimo, so ljudje zažigali stvari, razbijali, pisali po stavbah in spodbujali sovražni govor. Vse to zato, ker menijo, da Trump ni njihov predsednik.

V New Yorku blizu njegove stolpnice

V New Yorku se je po poročanju Slovenske tiskovne agencije več tisoč protestnikov zbralo na Manhattnu blizu Trumpove stolpnice na Peti Aveniji, ki je simbol Trumpovega poslovnega imperija. Med njimi je bil tudi režiser Michael Moore, avtor dokumentarca Trumpland. Več sto ljudi se je zbralo tudi v tamkajšnjem parku, kjer so med drugim vzklikali: »On ni naš predsednik«.

V središču Chicaga je proti novoizvoljenemu predsedniku protestiralo okoli 1800 ljudi, ki so vzklikali »Ne Trumpu!,« in »Ne rasističnim ZDA«. Mnogo jih je odšlo tudi to Upper Wacker Drive, kjer se nahaja Trumpova stolpnica. Veliko jih je vulgarno vzklikalo proti Trumpu. Tamkajšnja policija je blokirala bližnje ulice, za zdaj pa ni poročil o aretacijah ali nasilju.