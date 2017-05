FOTO: 50 tisoč protestnikov na shodu za svobodo in Evropo

Na Shodu za svobodo je danes več tisoč ljudi na ulicah poljske prestolnice Varšava protestiralo proti vladi premierke Beate Szydlo. Organizatorji shoda, opozicijska Državljanska platforma (PO), so poročali, da se je zbralo 50.000 ljudi, policija pa je govorila o 9000 protestnikih, piše nemška tiskovna agencija dpa.

»Ne bomo dopustili, da se nam vzame svobodo,« je dejal predsednik PO in nekdanji zunanji minister Grzegorz Schetyna za poljsko tiskovno agencijo PAP. Njegova stranka se zavzema za demokratično in evropsko Poljsko, za razdelitev oblasti in neodvisno sodstvo, je še dejal.

Nazadnje je javnost razburil poljski predsednik Andrzej Duda, ko je dejal, da se zavzema za referendum o ustavnih spremembah prihodnje leto.

Vladni kritiki opozarjajo, da želi vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) Poljsko spremeniti v avtoritativno državo. Duda je bil pred izvolitvijo na mesto predsednika tudi sam član PiS.

Predsednik PiS Jaroslaw Kaczynski je zanikal vse očitke opozicije. »Imamo demokracijo, vsak ima lahko svoje mnenje, vsak lahko protestira, vsak lahko voli, vsak lahko piše, kar želi,« je dejal.

Poljska je sicer v zadnjem času deležna tudi številnih kritik Evropske komisije in Sveta Evrope. Pravni strokovnjaki Sveta Evrope so zaskrbljeni zaradi vprašanja neodvisnosti ustavnega sodišča na Poljskem; Evropska komisija je pred letom dni zaradi tega sprožila preiskavo.