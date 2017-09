FOTO: 16 let po napadu, ki je spremenil svet: Odrezali so mi pol jezika

Kruta usoda reševalcev

Vir: Reuters

Danes, točno 16 let kasneje, je Tom Wilson eden od 1000 reševalcev, ki so prvi prišli na prizorišče terorističnega masakra 11. septembra, imenovanega tudi Ground Zero. Tudi on ima težave, za katere zdravniki pravijo, da so jih povzročili strupeni hlapi in vdihavanje strupenih delcev, piše Newsday. »Odrezali so mi pol jezika,« pravi 48-letni Wilson, ki so mu leta 2008 diagnosticirali raka.

Robert Tilerecio, 58-letni gasilec iz New Yorku, umira zaradi možganskega raka. Hodi na obsevanja in kemoterapije, vendar zdravniki pravijo, da ni rešitve. Tilarecio je v prvih dveh dneh napada pod ruševinah vseskozi iskal preživele. »Med reševanjem niso imeli nobene maske, ničesar,« je povedala njegova žena Tina. »Ves mesec je preživel v službi skoraj 24 ur. Prišel je domov, se oprhal, zaspal in se vrnil na delo.«

53-letni Ken George je bil tudi med prvimi, ki so dobesedno čistili trupla iz ruševin WTC. »Znorim, ko mi ljudje rečejo, da je že 16 let od 11. septembra, in da naj pozabim na to. Da to storim, moram vsak dan vzeti 32 različnih zdravil.« Tudi George ima težave s pljuči, srcem in potravmatski stresni sindrom.