Fantič z levkemijo dirigiral orkestru

Sedemletni Jordan Cartwright ni navaden deček, saj je strastno zaljubljen v klasično glasbo, njegova največja želja pa je nekoč dirigirati pravemu orkestru!



Sedemletnik iz kanadskega mesta Grande Prairie boleha za levkemijo, nedavno je končal devetmesečni cikel kemoterapije. Ko mu je bilo v bolnišnici najhuje, je uteho poiskal v glasbi. Vsako noč po kemoterapiji je mamo prosil, naj mu zapoje.



Starši zaradi sinovega zdravljenja od marca letos živijo v stanovanju humanitarne ustanove Ronald McDonald House v Edmontonu v kanadski pokrajini Alberta, tik pred božičnimi prazniki pa jim je največje presenečenje in najlepše veselje pripravil tamkajšnji simfonični orkester. »Ko smo slišali, da ima Jordan rad klasično glasbo, smo se odločili, da mu izpolnimo željo in ga prosimo, da je naš častni dirigent. Nameravala sem mu pomagati pri pripravah, toda za to v resnici ni bilo nobene potrebe. On ni samo borec, je pravi glasbeni genialec. Povedal mi je, da je mesece proučeval posnetke s koncertov in se tako naučil dirigentskih gibov,« je povedal navdušeni vodja orkestra Robert Uchida. No, Jordan je za nastop (zanj so poskrbeli uslužbenci humanitarne ustanove, pri kateri družina živi) dobil primerno oblačilo, klasično črno obleko in metuljček, ki ju seveda lahko obdrži, prav tako dirigentsko palico.



Družinska hiša zgorela



Jordanova bolezen ni edini pekel, ki ga prestaja družina Cartwright. Julija 2015 jim je v požaru do temeljev zgorela družinska hiša. Odselili so se v Grande Prairie, da bi začeli znova, a je oče Scott ostal brez službe, in ker je bila mama Robyn v sedmem mesecu tretje nosečnosti, je bilo družini zares težko. Potem je zbolel še Jordan. Toda to Cartwrightovih ni dotolklo: »Denar, materialne stvari nam ne pomenijo nič, radi bi le, da Jordan čim prej ozdravi. Radi bi ga videli rasti,« pravita Scott in Robyn. Ko je Jordan zbolel, se je svet prenehal vrteti, pravi Scott: »Po tistem se je spet začel, v drugo smer. Temu pravijo novo običajno, jaz pa rečem usmiljena nočna mora.« Življenje v tej je laže zaradi dobrote in predanosti zdravnikov, medicinskih sester, uslužbencev hiše, v kateri živijo, članov orkestra, pravi Cartwright: »Ljubezen drugih nas drži pokonci, potiska naprej.«