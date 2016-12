Evropska komisija izrekla 485 milijonov evrov globe

BRUSELJ – Evropska komisija je zaradi kartelnega dogovarjanja in manipulacij z medbančno obrestno mero evribor oglobila francosko banko Credit Agricole, britansko HSBC in ameriško JP Morgan Chase. Skupna višina globe je 485 milijonov evrov. V francoski banki so že napovedali pritožbo.

Kot poročajo tuje agencije, je odločitev komisije zadnja v vrsti ukrepov, s katerim si EU prizadeva kaznovati zlorabe, ki jih od finančne krize počnejo največje svetovne banke.

Credit Agricole, HSBC in JP Morgan Chase leta 2013 niso bile del poravnave, ki jo je unija med drugim dosegla z bankami Deutsche Bank, Societe Generale in Royal Bank of Scotland. Slednje so pred tremi leti priznale krivdo in so bile zaradi sodelovanja v nezakonitih kartelnih dogovorih glede izvedenih finančnih instrumentov skupaj oglobljene za rekordnih 1,71 milijarde evrov kazni.

Pravila je potrebno spoštovati

Evropska komisarka za konkurenco Margarethe Vestager je danes poudarila, da gre za jasno sporočilo, da morajo vse banke in podjetja spoštovati pravila EU.

Francoska banka Credit Agricole je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa že napovedala, da se bo na odločitev komisije pritožila. Kot so zapisali v banki, so prepričani, da niso kršili konkurenčnih pravil unije.

V zadnjih letih je sicer po poročanju francoske tiskovne agencija AFP okoli 12 bank priznalo, da so sodelovale v kartelnem dogovarjanju o nameščanju obrestnih mer. Kaznovane so bile z visokimi globami, odgovorni tudi z zapornimi kaznimi. Zaradi manipuliranja z londonsko medbančno obrestno mero libor med letoma 2005 in 2007 je britansko sodišče julija na zaporne kazni obsodilo štiri nekdanje zaposlene v britanski banki Barclays, še poroča agencija.