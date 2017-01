Evropi grozijo vročina, suša in poplave

KÖBENHAVN – Evropa bo po oceni Evropske agencije za okolje (EAO) v prihodnjih letih vse bolj občutila posledice podnebnih sprememb. Celini grozijo dvigovanje morske gladine in skrajni vremenski pojavi, kot so pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi, poplave, suše in nevihte. Podnebne spremembe imajo že zdaj obsežne posledice za ekosisteme, gospodarstvo ter zdravje in dobro počutje ljudi v Evropi, piše v danes objavljenem poročilu.

»Podnebne spremembe se bodo pojavljale še več desetletij,« je dejal izvršni direktor EAO Hans Bruyninckx. Kako hude bodo njihove posledice, bo po njegovih besedah odvisno predvsem od tega, kako učinkovito se bodo izvajali globalni sporazumi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Vse regije izpostavljene

Podnebnim spremembam so izpostavljene vse evropske regije, vendar se bodo nekatere ubadale z bolj negativnimi učinki kot druge. Najslabši scenarij se obeta južni in jugovzhodni Evropi, ki je že zdaj izpostavljena velikemu povečanju števila vročinskih valov ter zmanjševanju količine padavin in pretoka rek.

Kot žariščne točke poročilo izpostavlja tudi obalna območja in poplavne ravnice v zahodnih delih Evrope, to pa zaradi večje verjetnosti poplav zavoljo dvigovanja morske gladine in povečanja števila neviht.

Posebej hitro povišanje temperatur zraka in morja ter s tem povezano taljenje morskega in kopenskega ledu bo močno vplivalo tudi na ekosisteme in človeške dejavnosti na Arktiki.

Za nekatere pozitivni učinki

Čeprav bodo nekatere regije morda imele boljše razmere za kmetijstvo (v delih severne Evrope), pa bo učinek na večino regij in sektorjev negativen.

Podnebne spremembe ogrožajo biotsko raznovrstnost na kopnem in v morju. Številne živalske in rastlinske vrste se selijo na sever in na višje nadmorske višine. To vpliva na gospodarske sektorje, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Glavni učinki podnebnih sprememb na zdravje so povezani s skrajnimi vremenskimi pojavi, spremembami razširjenosti s podnebjem povezanih bolezni ter spremembami okoljskih in družbenih razmer. Med njimi poročilo našteva poškodbe, okužbe, izpostavljenost kemičnim nevarnostim in posledice za duševno zdravje.

Vročinski valovi so postali pogostejši in intenzivnejši ter so v Evropi pripeljali do več deset tisoč prezgodnjih smrti. Napovedi kažejo, da se bo ta trend še povečal in okrepil, razen če se ne sprejmejo ustrezni ukrepi.

Gospodarski stroški zaradi podnebnih sprememb so lahko zelo visoki. Že doslej je od leta 1980 zaradi skrajnih vremenskih pojavov v državah članicah EAO nastalo za več kot 400 milijard evrov gospodarske škode.