Evakuacija železniške postaje, policija poostrila nadzor

PARIZ – Pariško severno železniško postajo (Gare du Nord) so evakuirali. Varnostni organi so vse potnike odpeljali na drug peron, saj so na postaji opazili sumljiv paket. Gre za terminal, kjer ustavljajo vlaki Eurostar, zato naj bi tam bilo veliko tujih državljanov, piše The Sun.

Policija je terminal pregledala in po dobre pol ure potnikom dovolila nazaj na terminal, a vsi so morali čez varnostni pregled in pregled osebnih dokumentov.

Jeza potnikov je velika, saj bodo vlaki imeli tudi do dve uri zamude.